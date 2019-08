TeVeelGevraagd over geld verdienen, bekend zijn en Fortnite

Verslaggever Bart ging met jullie vragen naar de populaire YouTubers van TeVeelGevraagd. Ze maken al zes jaar video's en hebben al bijna een half miljoen abonnees. Hoe zijn ze ooit begonnen? Verdienen ze veel geld? En wie kan het beste gamen?

In de video vertellen ze ook over Fortnite, waar ze veel video's over maken. Ze vinden het nog heel leuk, maar denken dat de game nog maximaal twee jaar populair blijft. Ze denken er daarom over om meer andere games als Hytale en Minecraft te gaan spelen.

Denk jij dat Fortnite nog lang populair blijft of is het al hartstikke uit? Reageer op de stelling: