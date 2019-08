Het regent al dagen, en toch is het te droog. Hoe dan?!

Het was de afgelopen week erg regenachtig in Nederland. Toch is het nog steeds te droog. Vooral boeren hebben last van de droogte. Hun oogst is door het weer slechter of zelfs mislukt.

Huub van 9 woont op een boerderij en helpt zijn vader. Hij vertelt dat het nog veel meer moet gaan regenen, want ook met hun gewassen gaat het niet goed. Ze maken vooral aardappels voor friet en chips.