In het zuiden zit de zomervakantie er alweer op

Kinderen in het zuiden van Nederland gaan vandaag weer naar school. Het is de eerste regio van Nederland waar de zomervakantie al is afgelopen.

Kinderen in het noorden van Nederland hebben nog een week vakantie en voor de regio midden begint het schooljaar pas op 2 september.

Zes weken

De meeste kinderen hebben zes weken zomervakantie.