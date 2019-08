Hoe is het met freerun-kampioen Noa?

Deze vakantie gaan we terug naar kinderen die eerder in het Jeugdjournaal waren. Deze keer zijn we bij Noa, die vorig jaar zilver won op het WK freerunnen.

Noa is inmiddels 14 en de beste freerunster van Nederland. Ze doet tegenwoordig ook stunt- en modellenwerk voor modemerken en heeft haar eigen YouTube-kanaal. En ze traint vijf dagen per week om beter te worden.