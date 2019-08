Ook politici hebben geen zomervakantie meer

Voor Nederlandse politici is de zomervakantie voorbij: ze gaan vandaag weer samen aan de slag. Gelukkig mogen ze relaxed beginnen.

Op deze eerste werkdag gaan ze bijpraten in een hotel in Oisterwijk. Ook hoeven de ministers geen nette kleding aan, maar mogen ze op gympen en in een t-shirt aanschuiven. Dat is traditie.

Er zijn serieuze gesprekken over wat er gaat gebeuren komend jaar, maar er wordt ook gewoon gezellig bijgekletst.

Wat gaan ze doen voor kinderen?

Milou gaat langs bij de ministers en ze gaat vragen wat de ministers komend jaar voor kinderen gaan doen. Je ziet haar verslag vanavond in het Jeugdjournaal.

We zijn benieuwd hoe jij daarover denkt. Moet de regering meer doen voor kinderen?