Duizenden winkelmandjes en karren 'verdwijnen' uit de supermarkt

Mandjes en karretjes uit de supermarkt verdwijnen telkens weer op mysterieuze wijze. Het gaat om duizenden per jaar die 'even' geleend worden. Gestolen dus.

Alle supermarkten hebben er last van. Ze moeten daarom vaak nieuwe karren en mandjes kopen. En dat kost veel geld.

600 tot 700 mandjes weg

Bij de Jumbo Foodmarkt in Veghel is het probleem wel heel groot. In vier jaar tijd verdwenen er tussen de 600 en 700 winkelmandjes! Op Facebook plaatsten zij vorige week nog nog een bericht hierover: