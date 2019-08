Ze is 1.60 meter groot en 45 kilo zwaar; giraffe Natasja. Gisterenochtend werd ze geboren in de dierentuin.

Volgens de verzorgers gaat het goed met Natasja. Ze drinkt goed en loopt al redelijk stabiel.

Haar naam heeft ze te danken aan een van de verzorgers. Die heet ook Natasja en daar is de giraffe naar vernoemd.

Vier centimeter per week

Over een jaar is Natasja waarschijnlijk twee keer zo groot. Dat betekent dat ze ongeveer 4 centimeter per week groeit.