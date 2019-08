Bus met 70 kinderen botst tegen auto

Vervelend nieuws uit Oirschot, in Brabant. Een bus met 70 kinderen is op de snelweg tegen een auto gebotst. Gelukkig viel de schade mee. Sommige kinderen in de bus raakten lichtgewond, maar ze zijn allemaal veilig uit de bus gehaald.

De bestuurder van de auto kwam klem te zitten, maar werd even later ook bevrijd.

Snelweg afgesloten

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De snelweg bij Eindhoven is door het ongeluk afgesloten. Een ooggetuige vertelt aan Omroep Brabant dat de kinderen veilig langs de snelweg staan met hun begeleiders.