Een lieve actie van de vriend van zangeres Maan, Tony Junior. Maan zou optreden in de plaats Ommen, maar moest afzeggen omdat ze ziek is.

holy moly... weet niet zo goed wat ik moet zeggen... ik zou vandaan optreden in Ommen, maar m’n stem heeft me in de steek gelaten dus moest ik tot mijn grote verdriet de show helaas afzeggen en heeft de organisatie Toon gevraagd om het over te nemen. En toen gebeurde dit... voordat Toon aan z’n show begon, wilde hij even ‘iets’ doen, ik lag niets vermoedend thuis in bed tot ineens de telefoon ging.. Ik ben nog steeds aan het glimlachen ❤️ Ommen, jullie zijn awesome. Dikke virtuele knuffel naar iedereen uit het publiek ❤️