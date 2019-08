Aantal daklozen in Nederland verdubbeld

Er zijn steeds meer daklozen in Nederland. In 2009 waren er nog zo'n 18.000 mensen dakloos, vorig jaar waren dat er bijna 40.000.

Daklozen zijn niet alleen mensen die slapen in parken, op straat of op stations. Er zijn ook veel daklozen die in een opvang slapen of bij vrienden, kennissen of familie logeren. Er zijn vooral veel jonge daklozen bijgekomen. Meer dan 12.500 daklozen zijn tussen de 18 en 30 jaar.

Er zijn waarschijnlijk meer daklozen, omdat het moeilijker is geworden om betaalbare woonruimten te vinden. Ook is er minder hulp voor jongeren met problemen.

Geschrokken

De minister die over daklozen gaat zegt dat hij heel erg is geschrokken van de cijfers. Het kabinet begon vorige maand nog met een proef. Die moet ervoor zorgen dat er over een paar jaar geen enkele jongere meer op straat moet leven.