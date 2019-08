Het wordt weer hartstikke warm en er is een hitteplan

De komende dagen wordt het weer echt zomers, op sommige plaatsen zelfs 30 graden. Daarom is er ook weer een hitteplan. Dat betekent dat je extra voorzichtig moet zijn.

Voldoende drinken Draag dunne en beschermende kleding Gebruik zonnebrandcrème Zoek de schaduw op Probeer 's middags niet te veel te doen Houd de woning koel Let extra op oude mensen

Het wordt warm, maar niet zo warm als een maand geleden in Nederland. Toen werd het op sommige plaatsen meer dan 40 graden. Toen maakten we daar deze video over: