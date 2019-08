Wat doen kinderen in een asielzoekerscentrum in de vakantie?

Veel Nederlandse kinderen gaan op vakantie naar het buitenland. Maar voor kinderen in een asielzoekerscentrum, ook wel AZC genoemd, is dat niet mogelijk.

Paspoort

Het mag niet, omdat ze vaak nog geen Nederlands paspoort of een verblijfsvergunning hebben. Dan mag je niet op reis buiten Nederland. Veel van de kinderen vinden dat jammer.

In totaal zitten er ongeveer 1300 kinderen tussen de 9 en 12 jaar in een AZC. Zij zitten op 51 verschillende plekken in het land.

Speelweek

In het asielzoekerscentrum in Emmen is er voor de kinderen een speciale speelweek georganiseerd. In die week kunnen ze sporten, dansen en meedoen aan een circus. Je ziet het in de video hierboven.