Man na mishandeling in speeltuin overleden

In Assen is een man na een mishandeling overleden. Het gebeurde in een speeltuin.

De man zou een meisje van 4 in de speeltuin lastig hebben gevallen. Hij zou seksuele dingen met haar hebben willen doen. Of dat ook is gebeurd, is nog niet bekend.

5 mannen

Mensen uit de buurt belden de politie. Tegelijkertijd gingen 5 mannen naar de speeltuin om ervoor te zorgen dat de man niet weg kon vluchten.

Volgens de politie leek het op een schermutseling. De 5 mannen zaten op de man. Hij is daarna overleden en kon niet meer gered worden.

Kinderen

Op het moment dat het meisje lastig werd gevallen, waren er ook andere kinderen in de speeltuin. Of die ook iets hebben gezien, is niet duidelijk.

De politie heeft de volwassenen die op de man waren afgegaan, aangehouden. Het meisje is weer bij haar ouders.