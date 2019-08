Grote vliegshow om de bevrijding te vieren

In Ede was een grote vliegshow. Het evenement heet Wings of Freedom. Met de show wordt de start van de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog gevierd. Dat is precies 75 jaar geleden.

Duitsers

Voor het eerst deden ook de Duitsers mee. Er vloog bijvoorbeeld een Messerschmitt. Dat is een vliegtuig dat de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog gebruikten.

Ook waren er veel tanks, jeeps en andere oorlogsvoertuigen. Bezoekers kregen zo te zien hoe militairen leefden tijdens de oorlog.