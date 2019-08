Wéér een brand in Drachten

In de Friese plaats Drachten is een caravan helemaal uitgebrand. De brand is volgens de politie waarschijnlijk aangestoken. Het is al de elfde keer in een aantal weken tijd dat er brand is gesticht in Drachten.

Vuilniszakken

Eerder waren er ook brandjes in onder andere containers en vuilniszakken. Gelukkig konden die allemaal snel door de brandweer worden geblust. Ook vannacht raakte er niemand gewond.

De politie houdt er rekening mee dat de elf branden allemaal door dezelfde persoon of personen zijn aangestoken.