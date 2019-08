Beitske Visser over de W-series en stoppen met school

Verslaggever Noortje ging met jullie vragen naar coureur Beitske Visser. Ze is de snelste vrouw van Nederland en racet op topniveau over de hele wereld. En een paar weken geleden werd ze zelfs tweede in de W-series, de Formule 1 voor vrouwen.

In het interview vertelt ze meer over de w-series, hoe het is om te rijden op de snelweg en over stoppen met school.