Zeldzame wasbeerhond doodgereden in Flevoland

In de provincie Flevoland is langs de weg een doodgereden wasbeerhond gevonden. Deze dieren zijn heel zeldzaam in Nederland. Daarom is het bijzonder dat er een tijd geleden eentje gefilmd werd.

Wasbeerhonden komen niet uit Nederland, maar uit Azië. Toch zijn de dieren hier al vaker gespot. Dat was vooral in het noorden en het oosten van het land.

Steeds vaker

Een zoogdieren-expert zegt dat de wasbeerhond steeds vaker voor gaat komen in Nederland.