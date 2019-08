Meester Jan is 75 jaar en geeft nog steeds les

Op de Antoniusschool in de plaats Nieuw-Vennep krijgen kinderen les van meester Jan. Hij is 75 jaar en zou dus eigenlijk al met pensioen moeten zijn. Maar er zijn te weinig leraren op de school. Daarom staat hij iedere vrijdag voor de klas.

Vanavond zie je meester Jan in het Jeugdjournaal en hoor je wat kinderen op zijn school ervan vinden.

Wij zijn benieuwd wat jij denkt: is het erg hoe oud een meester of juf is? Reageer op de stelling: