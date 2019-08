Deze kinderen hadden allemaal pech op vakantie

Veel kinderen komen na de zomer terug op school met leuke vakantieverhalen. Maar sommige vakantiegangers hadden ook pech op vakantie. Op Instagram deden we een oproep voor jullie pechvogel-verhalen en daar kregen we best veel reacties op.

Lichamelijke problemen

We kregen veel berichten van kinderen die op vakantie misselijk waren, moesten overgeven of een zonnesteek kregen. Ook kregen sommigen glas in hun voet, een oorontsteking of een steen tegen hun oog.

Spullen kwijtgeraakt

Ook vertelden kinderen over kwijtgeraakte spullen. Bijvoorbeeld een bril of slippers. Mika raakte zijn PSV-handdoek kwijt. Hij denkt dat 'ie gesloten is.

Problemen onderweg

Ook vervelend: ga je lekker op vakantie, krijg je pech onderweg! Verschillende kinderen hadden vertraging met het vliegtuig of een klapband. Sepp ging met zijn ouders en vrienden naar Peru, en hun bus werd aangehouden door demonstranten. Hoe dat afliep kan je zien in de video hierboven.