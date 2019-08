Speciale hulp op de school van kinderen in Assen

Wat is er afgelopen zaterdag precies gebeurd in een speeltuin in Assen? Een man kwam daar om het leven, nadat hij een meisje zou hebben lastig gevallen. Vijf mannen werden aangehouden door de politie, omdat ze iets met z'n dood te maken zouden hebben. Maar de vijf zijn inmiddels weer vrij.

Speciale hulp

Op het moment dat het meisje werd lastig gevallen, waren er ook andere kinderen in de speeltuin. Daarom was er vandaag extra hulp voor kinderen die over het nare nieuws wilden praten.