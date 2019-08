Oproep: Wat wil jij weten van Tim Hofman?

Tim Hofman is al jaren op de tv en op internet te zien. Hij presenteert bijvoorbeeld het programma #BOOS. Hij lost dan problemen op van jongeren. Ook heeft hij in 2016 Wie Is De Mol gewonnen.

Vorig jaar heeft Tim een documentaire met asielzoekerskinderen gemaakt. Honderden van deze kinderen zijn hier opgegroeid, maar mogen niet in Nederland blijven. Hij is ook een grote handtekeningenactie begonnen.

Binnenkort spreken wij af met Tim en gaan hem jullie vragen stellen. Wat wil jij graag weten van de presentator?