Hoe is het met boks-kampioen Ruby, die Rico Verhoeven uitdaagde?

Deze zomer gaan we terug naar kinderen die dit jaar in het nieuws waren. Vandaag zijn we bij Ruby van 12. Zij is boks-kampioen en daagde Rico Verhoeven uit voor een wedstrijd.

Ze werd afgelopen jaar onder andere wereldkampioen Muay Thai, maar hoe zit het nou met Rico Verhoeven? Komt er binnenkort een wedstrijd tussen die twee? Je ziet het in de video hierboven.