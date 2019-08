Er komen een hoop nieuwe programma's voor kinderen aan bij de NPO. En die zullen te zien zijn op NPO 1, natuurlijk op Zapp, en ook online. Dat werd verteld tijdens de seizoenspresentatie, in Hilversum. Benieuwd wat komt? Wat er blijft? Of wie de nieuwe presentatoren zijn van Willem Wever? Je ziet het in de video hierboven.