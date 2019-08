Onderzoekers: het moet duidelijker worden dat influencers reclame maken

#Ad is een afkorting voor advertentie. Als mensen die hashtag gebruiken, kan iedereen goed het verschil zien tussen wat wel en geen reclame is. En dat is belangrijk, zeggen onderzoekers.

Veel kinderen die wij spraken zeggen dat ze reclame al best goed kunnen herkennen. Toch vinden ze het goed als dat met de hashtag #Ad nog duidelijker is. In de video hierboven zie je er meer over.