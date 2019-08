Kinderen werken als journalist voor regionale omroep

Een eigen krant maken of leuke videoreportages en foto's over jouw buurt. Dat doen kinderen van basisschool de Kruisboelijn in Den Bosch. En dat gaat lekker; de kinderen mochten zelfs een eigen reportage maken voor de regionale zender Omroep Brabant!

De gemeente wil dat nu ook andere scholen zo'n project gaan doen. Vanavond hoor je meer over dit onderwerp in het Jeugdjournaal.

Lijkt het jou leuk om als journalist te werken? Reageer op onze stelling!