Deze winkel is al helemaal in kerstsfeer

Het is nog lang geen kerst. Maar daar trekken ze zich in een winkel in Arnhem niets van aan. Daar worden de eerste kerstbomen al versierd.

Kerstballen

Terwijl bezoekers in zomerkleding langslopen, worden de slingers en kerstballen in de boom gehangen.

Over twee weken moet alles versierd zijn. Dan gaat de winkel open.