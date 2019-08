Ingestort dak van AZ-stadion wordt opgeruimd

Bij het AZ-stadion is een grote opruimactie begonnen. Slopers halen delen van het ingestorte dak uit het stadion. Met een hijskraan tillen ze de stukken eruit.

Meer dan twee weken geleden stortte een deel van het dak opeens in. Het gebeurde toen het hard waaide in Nederland. Niemand zat in het stadion. Veel fans en de club zijn wel geschrokken.

Voorlopig dicht

AZ heeft de afgelopen weken in andere stadions gevoetbald. Het is nog onduidelijk hoe lang het stadion dicht blijft. Er komt een groot onderzoek naar de veiligheid van het stadion.