Prijzen voor Nederland op het 'WK mbo'

Weet jij al wat je later wilt worden? Misschien lijkt kapster, meubelmaker of tuinier jou wel leuk. Dat kan je allemaal worden als je een mbo-opleiding doet. En voor de grootste talenten was er afgelopen week een speciaal WK.

Op het wereldkampioenschap wordt getest hoe goed jongeren in hun beroep zijn. En de Nederlanders waren behoorlijk goed. Er werden 13 medailles gewonnen!

Populair

Het wereldkampioenschap heet officieel WorldSkills en was dit jaar in Rusland. De deelnemers kwamen uit de hele wereld. In totaal deden er 1600 leerlingen uit 60 verschillende landen mee. Miryanne was de jongste Nederlandse deelnemer. Ze is 16 en won in de categorie bediening.