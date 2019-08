Ajax wint en plaatst zich voor Champions League

Voetbalclub Ajax heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. In een spannende wedstrijd tegen APOEL uit Cyprus werd het 2-0 voor Ajax.

De uitwedstrijd tegen APOEL was in 0-0 geëindigd en Ajax miste twee belangrijke spelers. Toch zag het er bij deze thuiswedstrijd vanaf het begin beter uit voor de spelers. Ajax speelde meer naar voren, op de helft van de tegenstander. Net voor de rust maakte Edson Álvarez met een kopbal een doelpunt.

Tweede helft

In de tweede helft bleef het spannend, zeker toen een bal van Klaas-Jan Huntelaar nét over de doellijn ging. Maar dat doelpunt werd afgekeurd, omdat Joël Veltman buitenspel stond. In de 80ste minuut maakte Tadic alsnog een tweede doelpunt voor Ajax.

De loting voor de groepsfase van de Champions League is donderdagavond vanaf 18.00 uur in Monaco. Dan wordt bekend tegen welke drie clubs Ajax gaat spelen in de volgende ronde.