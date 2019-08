Esma (10) zat per ongeluk vast in de draaideur

Flink schrikken voor Esma uit Haarlem. Ze kwam vast te zitten in een draaiend hek. De brandweer kwam snel om haar te bevrijden, maar dat bleek niet makkelijk.

Het is nog niet duidelijk hoe het kon gebeuren dat Esma vast kwam te zitten. Vanavond zie je Esma in het de uitzending en de app en vertelt ze over de spannende gebeurtenis.

Veel mensen vinden het geen fijn idee om door zo'n hek te gaan. Juist omdat er zoiets als dit kan gebeuren. Hoe denk jij daarover? Laat je mening horen bij onze stelling: