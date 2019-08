Formule 1 waarschijnlijk op 3 mei in Zandvoort

De Grand Prix op het circuit van Zandvoort wordt volgend jaar zo goed als zeker op 3 mei gehouden. Dat staat in de Formule 1-kalender voor 2020.

Op de kalender staat ook dat er een nieuwe race is in Vietnam en dat Duitsland niet meer meedoet.

35 jaar

In mei werd bekendgemaakt dat er voor het eerst in 35 jaar een Formule 1-race in Nederland zou worden gehouden. Wij maakten daar toen deze video over: