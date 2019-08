Bram Krikke is niet de slimste mens

Balen voor Bram Krikke: hij is uitgeschakeld in De Slimste Mens. Dat is een quizprogramma op NPO2.

Finale

Bram ging in het begin best lekker. Hij versloeg veel kandidaten en daarom mocht hij deze week meedoen in de finaleweek.

In de aflevering van woensdag stond Bram er goed voor, maar het ging mis bij de laatste finalevraag. En dus moest hij afscheid nemen: