Meer Britse kinderen naar Nederland door de brexit

Groot-Brittannië stapt binnenkort uit de Europese Unie. En vanwege die brexit vertrekken aardig wat bedrijven en hun werknemers uit dat land.

Dat merken ze ook op internationale scholen in Nederland, waar het steeds drukker wordt. Op de internationale school in Amsterdam komen bijvoorbeeld steeds meer leerlingen vanuit het Verenigd Koninkrijk. Je ziet het in de video hierboven.