Wie wint de Nationale Kinderprijs?

Vandaag wordt voor het eerst de Nationale Kinderprijs uitgereikt. Het is een prijs voor kinderen en jongeren die iets goed hebben gedaan om de wereld een beetje mooier te maken. Tien kinderen en jongeren zijn door een jury genomineerd voor de prijs.

Al deze kinderen doen dus iets voor een ander of voor de wereld. Vind jij dat zoiets beloond moet worden, of is dat niet nodig? Laat je mening achter bij onze stelling: