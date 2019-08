Rotterdam gaat het Songfestival organiseren

Het Eurovisie Songfestival is komend jaar in Rotterdam. De stad won het van Maastricht, dat het evenement ook graag wilde organiseren.

Rotterdam en Maastricht waren de laatste twee kandidaten. Vorige maand vielen Utrecht, Arnhem en Den Bosch af. Daarvoor waren Amsterdam, Breda, Den Haag en Leeuwarden al afgehaakt.

Winst

Duncan Laurence won met zijn nummer Arcade in mei het Songfestival in Israël. Het was de eerste Nederlandse winst in 44 jaar. Door zijn winst mag Nederland het evenement in 2020 organiseren.

Op dinsdag 12 en donderdag 14 mei zijn de halve finales. De finale is op zaterdag 14 mei. Alle shows zijn in evenementenhal Ahoy.