Mika (7) krijgt shirt van Ajaxied Huntelaar

Een bijzonder verjaardagscadeau voor de 7-jarige Mika. Na afloop van de wedstrijd Ajax - Apoel Nicosia kreeg hij het shirt van voetballer Klaas-Jan Huntelaar.

Mika was voor zijn verjaardag samen met zijn vader naar de wedstrijd. Vooraf had hij een groot spandoek gemaakt met de vraag of hij Huntelaars shirt mocht hebben. En dat lukte dus, Mika is er superblij mee.