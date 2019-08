Nina (13) maakt kans op internationale filmprijs

Nina is pas 13 jaar en doet nu al mee aan een internationale filmwedstrijd. Met haar film Behind the mask staat ze in de finale van The World Minute Movie Cup.

Een wedstrijd waarbij het de bedoeling is om in 1 minuut een duidelijke verhaal of boodschap over te brengen. Nina's film gaat over pesten. Vroeger werd ze zelf gepest op de basisschool.