Museum Naturalis is weer open

Museum Naturalis in Leiden is weer open. Een jaar lang was het museum gesloten omdat het verbouwd werd. Het gebouw is groter gemaakt onder andere om ruimte te maken voor het skelet van de Tyrannosaurus rex Trix.

Tyrannosaurus rex Trix Dit skelet heeft een ereplek gekregen in het museum. Het skelet is 66 miljoen jaar oud en pas 6 jaar geleden ontdekt in Amerika. Het museum heeft erg haar best gedaan de tyrannosaurus rex in Nederland te krijgen. Dit kostte 5 miljoen euro.

Freek Vonk gaf dinsdag al een kleine rondleiding door het nieuwe museum. Dat zie je in de video hieronder. Onze verslaggever Annabelle is uitgenodigd voor de opening vandaag. Hoe dat eruit ziet zie je vanavond in onze uitzending.