Slag om de Schelde precies 75 jaar geleden

In Terneuzen wordt vandaag de Slag om de Schelde herdacht. Precies 75 jaar geleden was er een groot gevecht tijdens de Tweede Wereldoorlog die heel belangrijk was voor de bevrijding van Nederland.

Herdenking

Bij de herdenking is koning Willem-Alexander aanwezig. Ook een aantal oud-militairen die er 75 jaar geleden bij waren, zijn naar Terneuzen gekomen.