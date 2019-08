Dwars: Luna vindt windmolens er saai uitzien

Luna is 12 en gaat graag op bezoek bij haar tante in Arnhem. Onderweg rijdt ze langs een groot windmolenpark. Maar ze heeft een probleem: ze vindt die windmolens er maar saai uitzien.

Samen met Noortje gaat ze kijken of het windmolenbedrijf haar wil helpen. Vanavond in het Jeugdjournaal zie je of dat is gelukt.

Zie jij wel eens windmolens en vind je ze er saai uitzien? Of vind je het juist fijn dat windmolens geen opvallende kleuren hebben?

