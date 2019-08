Judoka maakt een vreugdedans na het winnen van medaille

De Nederlandse judoka Roy Meyer is in Japan derde geworden op het WK judo. Hij won de bronzen medaille in de klasse boven de 100 kilo.

Oud-wereldkampioen

De judoka won van oud-wereldkampioen Goeram Tushishvili uit Georgië. Het is voor het eerst dat Roy Meyer een medaille wint op een WK. Hij was zo blij dat hij spontaan een vreugdedansje deed.

Bekijk hier de wedstrijd en de overwinningsdans: