Nienke Plas: 'Kinderen vanaf 12 jaar zijn wreed'

Nienke Plas kan bijna alles: YouTuben, grappenmaker, zingen en acteren. Youssef ging met jullie vragen bij haar langs.

Plasssssssss

Jullie wilde weten of zij weleens is gepest met haar achternaam. Dat is zeker zo, zegt Nienke. Op de basisschool viel het mee, maar op de middelbare school maakten kinderen veel plas-grappen.