Kinderen ontwerpen wagen voor het grootste bloemencorso ter wereld

Het grootste bloemencorso ter wereld is vandaag in Zundert, een stad in Brabant. Voor het eerst rijdt een wagen mee die is ontworpen door kinderen.

Sokpoppen

Zes kinderen hebben verschillende sok-poppen geknutseld. Die zijn precies zo, alleen dan veel groter, nagemaakt op een wagen van bloemen. De kar waar de sokken op staan is wel 30 meter lang en zeker 10 meter hoog.