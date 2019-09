Sportverslaggever helemaal nat gesproeid

Vette pech voor onze NOS sportverslaggever Joep Schreuder. Hij is voor de zoveelste keer nat gesproeid door een veldsproeier. Joep was bezig met een interview, maar voelde de bui al hangen. Hij probeerde nog te schuilen, maar even later wordt hij toch nog helemaal nat gesproeid.

Niet de enige

En hij is niet de enige. Een paar dagen geleden gebeurde hetzelfde met een Russische verslaggever. Hij was live op televisie toen ook hij helemaal werd nat gespoten. Bekijk het filmpje hieronder.