Olivier en Philip zwemmen om geld op te halen voor kankeronderzoek

De broers Philip (12) en Olivier (14) zwommen vandaag een flink stuk om geld op te halen voor kankeronderzoek. Daarvoor hebben ze een goede reden want Olivier heeft zelf kanker.

Olivier was 11 jaar toen hij kanker kreeg. Er werd toen een hersentumor in zijn hoofd gevonden. Na 1,5 jaar behandeling met chemo was de kanker verdwenen en leek hij genezen.

Vorig jaar januari is de kanker terug gekomen. De artsen hebben gezegd dat ze nu niks meer voor hem kunnen doen. Ze kunnen er alleen zorgen dat de tumor niet groter wordt. Daarom vinden Olivier en zijn familie het heel belangrijk dat er meer onderzoek komt naar kanker.