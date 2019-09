Er komen steeds meer voedselbanken voor huisdieren

Steeds meer mensen die een huisdier hebben, hebben moeite om eten voor het beestje te kopen. Het dier wegdoen willen ze niet, omdat ze er aan gehecht zijn geraakt.

Voedselbank voor dieren

Voor die mensen is er nu een oplossing: een voedselbank speciaal voor dieren. Mensen met weinig geld kunnen hier gratis dierenvoer krijgen.

Verdubbeld

Het aantal dierenvoedselbanken in Nederland is in twee jaar tijd meer dan verdubbeld. Er zijn er nu in totaal 33. Inmiddels krijgen duizenden huisdieren eten via een dierenvoedselbank.

Stelling

Sommige mensen vinden het slecht dat zulke voedselbanken nodig zijn. Zij zeggen dat mensen die weinig geld hebben, beter geen huisdier kunnen nemen. Hoe denk jij daarover? Reageer op onze stelling