'Dag mooie Bob': de allerlaatste ritjes van de Bobsleebaan

Bezoekers van de Efteling maakten zondag een bijzonder moment mee: de laatste ritjes van de Bobsleebaan. De attractie wordt binnenkort gesloopt. Veel mensen wilden er nog in en dus stonden er lange rijen.

De #Efteling is open, RENNEN! #dagmooieBob

De Bobsleebaan moet weg omdat er een nieuwe achtbaan gebouwd wordt op die plek. De Bob bestaat al 34 jaar en was altijd erg populair. Op social media deelden veel mensen hun goede herinneringen aan de attractie met de hashtag #dagmooieBob.

Ook was er een speciaal afscheidslied:

De kans is groot dat je gisteren niet in de Efteling was. Gelukkig kun je op het kanaal van de Efteling ook nog een ritje maken: