Zorgen over tienduizenden eenzame paarden

Zie jij wel eens een paard alleen in de wei staan? In Nederland staan tienduizenden paarden zonder dat ze gezelschap hebben van een ander paard. Onderzoekers hebben ze geteld en maken zich we zorgen over.

Aanraking

Paarden zijn kuddedieren. Dat betekent dat ze het liefst bij andere paarden zijn en aanraking erg belangrijk vinden. Ook spelen en eten ze samen. Het is dus erg onnatuurlijk als paarden alleen zijn.

Sarah van de organisatie Dier & Recht deed mee aan het onderzoek. Ze heeft zelf drie paarden en die staan wel altijd samen.