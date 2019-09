Matthijs de Ligt uitgeroepen tot Voetballer van het Jaar

Matthijs de Ligt is op een voetbal-gala uitgeroepen tot 'Voetballer van het Jaar'. Dat is de prijs voor een speler in de Nederlandse eredivisie die het goed heeft gedaan.

De verdediger was afgelopen seizoen aanvoerder bij Ajax. Die club werd voor het eerst sinds 5 jaar weer landskampioen en kwam tot de halve finale in de Champions League.

Inmiddels is De Ligt weg bij Ajax. Hij speelt nu voor de Italiaanse club Juventus.

