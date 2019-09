Minder mensen in Nederland zijn arm

In Nederland zijn er minder mensen die te weinig geld hebben. Het aantal armen is afgenomen van ruim 1,2 miljoen in 2013 naar 939.000 in 2017. Onder hen waren 270.000 kinderen.

Volgens deskundigen ben je arm als je moeite hebt om genoeg eten te kopen, je huis te betalen en geen geld hebt voor ontspanning. Bijvoorbeeld om een sport te doen.

Beter economie

De armoede neemt af omdat het beter gaat met de economie en omdat meer mensen werk hebben. De armoede in Nederland is al sinds 2013 aan het dalen.